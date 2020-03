Viabilità Roma Regione Lazio del 04-03-2020 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 4 MARZO 2020 ORE 9.35 ARIANNA CAROCCI

IN LIEVE MIGLIORAMENTO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA ROMA FIUMICINO E COLOMBO, POI TRA ARDEATINA E APPIA E ANCORA TRA PRENESTINA E TIBURTINA. IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA NOMENTANA E TIBURTINA.

PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA.

SULLA ROMA FIUMICINO, VERSO L’EUR, SI STA IN FILA TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA DEL CAPPELLACCIO.

CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI.

PROBLEMI SULLA CASSIA VEIENTANA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, INFATTI, SI PROCEDE INCOLONNATI TRA VIA DI BACCANELLO E CASTEL DE CEVERI VERSO LA CAPITALE.

CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LIENA FL3 ROMA VITERBO RISOLTO IL GUASTO TECNICO A VITERBO PORTA FIORENTINA, IL SERVIZIO È, DUNQUE, TORNATO REGOLARE

