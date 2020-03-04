Viabilità Roma Regione Lazio del 04-03-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 4 MARZO 2020 ORE 10.20 ARIANNA CAROCCI
DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
GROSSI DISAGI AL MOMENTO NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, INFATTI, IL SERVIZIO È TEMPORANEAMENTE INTERROTTO E SOSTITUITO DA BUS TRA GROTTE CELONI E PANTANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO. NELLA TRATTA INTERROTTA È POSSIBILE UTILIZZARE ANCHE LA LINEA BUS 107.
RALLENTATA INVECE LA METRO A TRA ARCO DI TRAVERTINO E ANAGNINA PER UN INTERVENTO TECNICO IN LINEA.
RICORDIAMO CHE SULLA LINEA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO ALCUNI TRENI SONO SOPPRESSI SOLO NELLA TRATTA URBANA, MENTRE ALTRI SULL’INTERA TRATTA; IN QUEST’ULTIMO CASO È ATTIVO UN SERVIZIO SOSTITUTIVO CON BUS. MAGGIORI INFORMAZIONI IN MERITO SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.
E ADESSO VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
SULLA CASSIA ANCORA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
INFINE INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA, IN ENTRATA, TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI.
DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral