Viabilità Roma Regione Lazio del 04-03-2020 ore 11:30

A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO, SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA IL SERVIZIO È TEMPORANEAMENTE INTERROTTO E SOSTITUITO DA BUS TRA GROTTE CELONI E PANTANO NELLE DUE DIREZIONI. NELLA TRATTA INTERROTTA È POSSIBILE UTILIZZARE ANCHE IL BUS 107.

TORNATA REGOLARE, INVECE, LA CIRCOLAZIONE SULLA METRO A, PRECEDENTEMENTE RALLENTATA, LO RICORDIAMO, PER UN INTERVENTO IN LINEA TRA ARCO DI TRAVERTINO E ANAGNINA.

SULLA LINEA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO ALCUNI TRENI SONO SOPPRESSI SOLO NELLA TRATTA URBANA, MENTRE ALTRI SULL’INTERA TRATTA; IN ENTRAMBI I CASI È ATTIVO UN SERVIZIO SOSTITUTIVO CON BUS. TUTTI I DETTAGLI SUI TRENI COINVOLTI SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.

AL MOMENTO NESSUNA CRITICITÀ SULLE AUTOSTRADE DELLA REGIONE.

PER QUANTO RIGUARDA LE CONSOLARI, ABBIAMO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE E SULL’APPIA NEI PRESSI DI SANTA MARIA DELLE MOLE, ALBANO E VELLETRI, IL TUTTO NEI DUE SENSI DI MARCIA.

