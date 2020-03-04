Viabilità Roma Regione Lazio del 04-03-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 4 MARZO 2020 ORE 11.20 ARIANNA CAROCCI
DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO
A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO, SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA IL SERVIZIO È TEMPORANEAMENTE INTERROTTO E SOSTITUITO DA BUS TRA GROTTE CELONI E PANTANO NELLE DUE DIREZIONI. NELLA TRATTA INTERROTTA È POSSIBILE UTILIZZARE ANCHE IL BUS 107.
TORNATA REGOLARE, INVECE, LA CIRCOLAZIONE SULLA METRO A, PRECEDENTEMENTE RALLENTATA, LO RICORDIAMO, PER UN INTERVENTO IN LINEA TRA ARCO DI TRAVERTINO E ANAGNINA.
SULLA LINEA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO ALCUNI TRENI SONO SOPPRESSI SOLO NELLA TRATTA URBANA, MENTRE ALTRI SULL’INTERA TRATTA; IN ENTRAMBI I CASI È ATTIVO UN SERVIZIO SOSTITUTIVO CON BUS. TUTTI I DETTAGLI SUI TRENI COINVOLTI SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.
E ADESSO ANDIAMO A VEDERE LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO
AL MOMENTO NESSUNA CRITICITÀ SULLE AUTOSTRADE DELLA REGIONE.
PER QUANTO RIGUARDA LE CONSOLARI, ABBIAMO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE E SULL’APPIA NEI PRESSI DI SANTA MARIA DELLE MOLE, ALBANO E VELLETRI, IL TUTTO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
DA ARIANNA CAROCCI PER ORA È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral