Viabilità Roma Regione Lazio del 04-03-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 4 MARZO 2020 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA
DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE LAURENTINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA
PERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA REGIONALE NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO A PAVONA TRA VIA DI SANTA FUMIA E LA VIA DEL MARE IN DDIREZIONE CECCHINA
AD ARICCIA SI STA IN CODA IN VIA DI VALLERICCA TRA VICOLO DEI POZZI E VICOLO DEL GOMITO NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO VIA APPIA SI STA IN CODA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA DI VERMICINO PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA ENRICO FERMI E VIA DEL TORRACCIO IN DIREZIONE CASILINA
IN VIA PRENESTINA SI RALLENTA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
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