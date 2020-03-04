Viabilità Roma Regione Lazio del 04-03-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 4 MARZO 2020 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA
DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO ED OSTIENSE
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO VIA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI SI RALLENTA TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NEI DUE SENSI
MENTRE SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI
PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA NEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI
INFINE IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
Servizio fornito da Astral