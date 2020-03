Viabilità Roma Regione Lazio del 04-03-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 4 MARZO 2020 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA

DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

PERCORRENDO VIA CRISTOFORO COLOMBO SI STA IN CODA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA

SULLA REGIONALE NETTUNENSE AD APRILIA PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA DELLA MECCANICA IN DIREZIONE ANZIO

IN VIA DI VERMICINO PER LAVORI RALLENTAMENTI TRA VIA ENRICO FERMI E VIA DELLA SELVOTTA NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE IN VIA CASILINA SI RALLENTA A BORGHESIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DI VERMICINO NELLE DUE DIREZIONI

SULLA PROVINCIALE PALOMBARESE LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI MARCO SIMONE E VIA DI SANTA LUCIA IN DIREZIONE SANT’ANGELO ROMANO

IN VIA NOMENTANA A TOR LUPARA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA

Servizio fornito da Astral