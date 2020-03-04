Viabilità Roma Regione Lazio del 04-03-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 4 MARZO 2020 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA
DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
PERCORRENDO VIA CRISTOFORO COLOMBO SI STA IN CODA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
SULLA REGIONALE NETTUNENSE AD APRILIA PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA DELLA MECCANICA IN DIREZIONE ANZIO
IN VIA DI VERMICINO PER LAVORI RALLENTAMENTI TRA VIA ENRICO FERMI E VIA DELLA SELVOTTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA CASILINA SI RALLENTA A BORGHESIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DI VERMICINO NELLE DUE DIREZIONI
SULLA PROVINCIALE PALOMBARESE LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI MARCO SIMONE E VIA DI SANTA LUCIA IN DIREZIONE SANT’ANGELO ROMANO
IN VIA NOMENTANA A TOR LUPARA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA
Servizio fornito da Astral