Viabilità Roma Regione Lazio del 04-04-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 4 APRILE 2019 ORE 07:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA INTERNA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO LA VIA PONTINA CODE A TRATTI TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR
IN VIA NETTUNENSE A PAVONA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI
SULLA STRADA PROVINCIALE VIA DEI LAGHI UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL0’ALTEZZA DI VELLETRI NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE IN VIA TIBURTINA TRAFFICO RALLENTATO A SETTECAMINI ALL’ALTEZZA DI VIA CASAL BIANCO IN DIREZIONE ROMA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
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