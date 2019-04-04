Viabilità Roma Regione Lazio del 04-04-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 4 APRILE 2019 ORE 0805 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASAL DEL MARMO ED AURELIA, PISANA ED OSTIENSE E PIU AVANTI TRA LE USCITE PRENESTINA E CASAL MONASTERO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO LA VIA PONTINA SI STA IN CODA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA E PIU AVANTI TRA SPINACETO E VIA DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE EUR
IN VIA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA TUR LUOARA E COLLEVERDE IN DIREZIONE ROMA
MENTRE IN VIA PALOMBARESE TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE NOMENTANA
INFINE PERCORRENDO VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI A SETTECAMINI ALL’ALTEZZA DI VIA CASAL BIANCO IN DIREZIONE ROMA
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