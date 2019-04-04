Viabilità Roma Regione Lazio del 04-04-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 4 APRILE 2019 ORE 9.05 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA SALARIA ED OSTIENSE IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA FLAMINIA E CASSIA, BOCCEA ED AURELIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE PISANA E LAURENTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA 24 UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE
PERCORRENDO LA VIA APPIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA SANTA MARIA DELLE MOLE ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
SULLA VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA SPINACETO E VIA DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE EUR
INFINE IN VIA DEI CASTELLI ROMANI RALLENTAMENTI TRA VARRONE E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
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