Viabilità Roma Regione Lazio del 04-04-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 4 APRILE 2019 ORE 9.35 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASILINA ED OSTIENSE IN CARREGGIATA INTERNA
RIMANENDO IN INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E ROMA TERAMO
MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA E BOCCEA, PISANA E TUSCOLANA E PIU AVANTI TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN VEICOLO IN AVARIA GENERA LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE
PERCORRENDO LA VIA APPIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA SANTA MARIA DELLE MOLE ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
, SULLA VIA DEI LAGHI TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA MURA DEI FRANCESI
E L’APPIA IN DIREZIONE CIAMPINO
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
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