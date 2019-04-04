Viabilità Roma Regione Lazio del 04-04-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 4 APRILE 2019 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASSIA E TRIONFALE IN CARREGGIATA ESTERNA, RIMANENDO IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA PONTINA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE EUR
PERCORRENDO LA CASSIA BIS SI STA IN CODA TRA CASTEL DE DEVERI E VIA DEL PRATO DELLA CORTE IN DIREZIONE ROMA
SULLA VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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