Viabilità Roma Regione Lazio del 04-04-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 4 APRILE 2019 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO,
AD ECCEZIONE DEL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO VIA NOMENTANA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE IN DIREZIONE FONTENUOVA
IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA EFINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
PERCORRENDO VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI TRAFFICO RALLENTATO TRA PRATICA DI MARE E VIA CAMPOBELLO NELLE DUE DIREZIONI
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
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