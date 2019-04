Viabilità Roma Regione Lazio del 04-04-2019 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 4 APRILE 2019 ORE 12.20 WILLIAMS TALARICO

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO CODE IN ESTERNA TRA TORRE ANGELA E L’A24 ROMA-TERAMO

E RALLENTAMENTI TRA L’APPIA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD

CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO

IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA EFINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI

PERCORRENDO VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA

STESSA SITUAZIONE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA

IN VIA DEI CASTELLI ROMANI TRAFFICO RALLENTATO TRA PRATICA DI MARE E VIA CAMPOBELLO NELLE DUE DIREZIONI

DA WILLIAMS TALARICO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIRNAMENTO

Servizio fornito da Astral