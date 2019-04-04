Viabilità Roma Regione Lazio del 04-04-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 4 APRILE 2019 ORE 12.20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO CODE IN ESTERNA TRA TORRE ANGELA E L’A24 ROMA-TERAMO
E RALLENTAMENTI TRA L’APPIA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA EFINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
PERCORRENDO VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
STESSA SITUAZIONE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI TRAFFICO RALLENTATO TRA PRATICA DI MARE E VIA CAMPOBELLO NELLE DUE DIREZIONI
DA WILLIAMS TALARICO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIRNAMENTO
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