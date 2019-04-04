Viabilità Roma Regione Lazio del 04-04-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 4 APRILE 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI:
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTNA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO PER LA ROMA-FIUMICINO E L’APPIA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA LA TANGENZIALE E VIA PALMIRO TOGLIATTI IN DIREZIONE GRA E, IN SENSO CONTRARIO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO;
PER CHI VIAGGIA SULLA VIA TIBURTINA INCOLONNAMENTI NEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI TIVOLI E, PROSEGUENDO, TRA SETTECAMINI E VIA DI TOR CERVARA NELLE DUE DIREZIONI;
SULLA CASILINA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI INFERNETTO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA STRADALE.
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