Viabilità Roma Regione Lazio del 04-04-2019 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 4 APRILE 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI:

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DELLA PISANA, IN CARREGGIATA INTERNA, A PARTIRE DALL’USCITA PER L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO. SEMPRE IN INTERNA TRAFFICO INTENSO TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO PER LA ROMA-FIUMICINO E LA LAURENTINA;

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO;

TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;

SULLA CASILINA SI RALLENTA ANCORA PER TRAFFICO INTENSO TRA LA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI;

INFINE, RALLENTAMENTI SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA VIA DELLA SCAVA E IL PONTE DI TOR BOACCIANA.

ORA UNO SGUARDO AL TRASPORTO MARITTIMO. PER QUANTO RIGUARDA LAZIOMAR, SEGNALIAMO CHE A CAUSA DELLE CONDIZIONI METEO AVVERSE, LE CORSE VENTOTENE-FORMIA DELLE ORE 16:30 E FORMIA-VENTOTENE DELLE ORE 18:00 NON VERRANNO EFFETTUATE.

DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

Servizio fornito da Astral