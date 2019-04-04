Viabilità Roma Regione Lazio del 04-04-2019 ore 17:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 4 APRILE 2019 ORE 17:35 FEDERICO MONTI:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA SULL’INTERO ARCO ORIENTALE DEL QUADRANTE, TRA LO SVINCOLO PER LA VIA PONTINA E LA A24, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO CONGESTIONATO TRA LA BUFALOTTA E LA A24 E, PROSEGUENDO, TRA LA A91 E L’AURELIA;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO INTENSO TRA LA TANGENZIALE E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO;
SPOSTIAMOCI SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO DOVE SI REGISTRANO ANCHE QUI CODE TRA L’ANSA DEL TEVERE E L’ALLACCIO COL GRA;
SULLA CRISTOFORO COLOMBO SI RALLENTA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE CASTEL FUSANO;
INFINE, RALLENTAMENTI SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA VIA DELLA SCAFA E IL PONTE DI TOR BOACCIANA.
ORA UNO SGUARDO AL TRASPORTO MARITTIMO. PER QUANTO RIGUARDA LAZIOMAR, SEGNALIAMO CHE A CAUSA DELLE CONDIZIONI METEO AVVERSE, LA CORSA FORMIA-VENTOTENE DELLE ORE 18:00 NON VERRA’ EFFETTUATA.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral