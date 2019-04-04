Viabilità Roma Regione Lazio del 04-04-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 4 APRILE 2019 ORE 18:35 FEDERICO MONTI:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO LUNGHE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO PER LA A91 E LA TIBURTINA, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO CONGESTIONATO TRA LA BUFALOTTA E LA TUSCOLANA E, PROSEGUENDO, TRA LA VIA DEL MARE E L’AURELIA;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO INTENSO TRA LA TANGENZIALE E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO;
SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO CODE PER INCIDENTE TRA L’EUR E VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE GRA;
TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA TRA PANTANO E TORRE MAURA NELLE DUE DIREZIONI.
SULLA CRISTOFORO COLOMBO SI RALLENTA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE CASTEL FUSANO;
INFINE, RALLENTAMENTI SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA VIA DELLA SCAFA E IL PONTE DI TOR BOACCIANA.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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