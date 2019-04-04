Viabilità Roma Regione Lazio del 04-04-2019 ore 19:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 4 APRILE 2019 ORE 19:05 FEDERICO MONTI:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO LUNGHE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO PER LA A91 E LA TIBURTINA, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO CONGESTIONATO TRA LA BUFALOTTA E LA TUSCOLANA E, PROSEGUENDO, TRA LA VIA DEL MARE E L’AURELIA;
ANCORA TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI RALLENTA TRA LA TANGENZIALE E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO;
SULLA ROMA-FIUMICINO SI STA IN CODA PER INCIDENTE TRA L’EUR E VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE GRA;
SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE CASTEL FUSANO;
INFINE, RALLENTAMENTI SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA VIA DELLA SCAFA E IL PONTE DI TOR BOACCIANA.
ORA UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO. SEGNALIAMO SULLA FL1 ORTE-ROMA-FIUMICINO AEROPORTO, RITARDI FINO A 30 MINUTI PER UN GUASTO TECNICO.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
Servizio fornito da Astral