Viabilità Roma Regione Lazio del 04-04-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 4 APRILE 2019 ORE 19:35 FEDERICO MONTI:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO PER LA A91 E LA TUSCOLANA, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI PER UN’AUTO IN PANNE SULLA COMPLANARE TRA LA TUSCOLANA E L’APPIA, E, AVANTI, TRA LA BUFALOTTA E LA A24;
ANCORA TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI RALLENTA TRA LA TANGENZIALE E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO;
ANCORA CODE PER UN INCIDENTE SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA L’EUR E VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE GRA;
SULLA CRISTOFORO COLOMBO INCOLONNAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE CASTEL FUSANO;
INFINE, RALLENTAMENTI SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA VIA DELLA SCAFA E IL PONTE DI TOR BOACCIANA.
ORA UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO. FL6 SOSPESA PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE, MENTRE, SULLA FL1 ORTE-ROMA-FIUMICINO AEROPORTO, PERMANGONO RITARDI FINO A 30 MINUTI PER UN GUASTO TECNICO.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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