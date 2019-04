Viabilità Roma Regione Lazio del 04-04-2019 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 4 APRILE 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI:

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN GRADUALE NORMALIZZAZIONE. SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI RESIDUI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO PER LA A91 E LA PONTINA; MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA LA CASILINA E L’APPIA;

TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO;

SI RALLENTA ANCORA SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA L’EUR E VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE GRA;

INFINE, CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL TORRINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE CASTEL FUSANO;

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, FL6 ANCORA SOSPESA PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE.

DA FEDERICO MONTI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA UNA BUONA SERATA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.

Servizio fornito da Astral