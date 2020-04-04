Viabilità Roma Regione Lazio del 04-04-2020 ore 09:30
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VIABILITÀ DEL 4 APRILE 2020 ORE 09.20 UMBERTO VERINI
BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO; IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
TRAFFICO AL MOMENTO FLUIDO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL LAZIO
PER EFFETTO DELLE MISURE RESTRITTIVE ATTE A CONTENERE L’EMERGENZA CORONAVIRUS, SONO STATE DICHIARATE ZONE ROSSE I COMUNI DI FONDI, IN PROVINCIA DI LATINA, NEROLA NELLA SABINA, E CONTIGLIANO IN PROVINCIA DI RIETI, IN TUTTI I COMUNI VIGE IL DIVIETO DI INGRESSO E DI USCITA. NEL COMUNE DI FONDI È AL MOMENTO SOSPESA ANCHE LA LINEA FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA CHE NON EFFETTUA QUINDI LA CONSUETA FERMATA ANCHE I BUS NON EFFETTUANO LE SOSTE NEI COMUNI DICHIARATI ZONA ROSSA CON COTRAL CHE HA SOSPESO TUTTE LE FERMATE PER LA SALITA E DISCESA DEI PASSEGGERI
CHIUDIAMO CON UN APPELLO A TUTTI I CITTADINI: VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL VIRUS COVID-19, RAMMENTIAMO CHE SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, A SITUAZIONI DI NECESSITÀ O A MOTIVI DI SALUTE
AL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
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