Viabilità Roma Regione Lazio del 04-04-2021 ore 07:30

TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA;

CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE FINO A DOMANI 5 APRILE LA REGIONE LAZIO E’ IN ZONA ROSSA: VIETATI DUNQUE GLI SPOSTAMENTI DA E VERSO ALTRE REGIONI E ALL’INTERNO DEL PROPRIO COMUNE, SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO, SALUTE O NECESSITÀ. E’ COMUNQUE SEMPRE CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA, DOMICILIO O ABITAZIONE;

E PROSEGUONO, NEL QUARTIERE EUR, LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO PER LE DUE TAPPE DEL GRAN PREMIO DI ROMA, IN PROGRAMMA I PROSSIMI 10 E 11 APRILE. ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ E AL TRASPORTO PUBBLICO IN TUTTO IL QUADRANTE.

TUTTE LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO NON INTERFERISCONO IN ALCUN MODO CON L’ATTIVITÀ VACCINALE PRESSO L’HUB DELLA NUVOLA.

