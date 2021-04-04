Viabilità Roma Regione Lazio del 04-04-2021 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 4 APRILE 2021 ORE 7.20 LT-FR GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BUONA PASQUA DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO
DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA;
CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE FINO A DOMANI 5 APRILE LA REGIONE LAZIO E’ IN ZONA ROSSA: VIETATI DUNQUE GLI SPOSTAMENTI DA E VERSO ALTRE REGIONI E ALL’INTERNO DEL PROPRIO COMUNE, SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO, SALUTE O NECESSITÀ. E’ COMUNQUE SEMPRE CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA, DOMICILIO O ABITAZIONE;
E PROSEGUONO, NEL QUARTIERE EUR, LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO PER LE DUE TAPPE DEL GRAN PREMIO DI ROMA, IN PROGRAMMA I PROSSIMI 10 E 11 APRILE. ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ E AL TRASPORTO PUBBLICO IN TUTTO IL QUADRANTE.
TUTTE LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO NON INTERFERISCONO IN ALCUN MODO CON L’ATTIVITÀ VACCINALE PRESSO L’HUB DELLA NUVOLA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral