Viabilità Roma Regione Lazio del 04-04-2021 ore 19:30
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VIABILITÀ DEL 4 APRILE 2021 ORE 19.20 TOMMASO RENZI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA: RICORDIAMO CHE PER EFFETTO DELLE RESTRIZIONI DELLA ZONA ROSSA SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DA E VERSO ALTRE REGIONI E ALL’INTERNO DEL PROPRIO COMUNE, SE NON PER COMPROVATE NECESSITA’; SEMPRE CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA O DOMICILIO.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: A PARTIRE DA MERCOLEDI’ 7 APRILE SARANNO NUOVAMENTE ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO; I BUS SARANNO OPERATIVI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 7 ALLE 10 E DALLE 16 ALLE 19, E IL SABATO DALLE 7 ALLE 10, CON L’AGGIUNTA DI NUOVE FERMATE: PER MAGGIORI DETTAGLI IN MERITO A QUESTA E ALTRE NOTIZIE POTETE CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA,IT
DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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