Viabilità Roma Regione Lazio del 04-04-2022 ore 08:45

PARTIAMO CON IL RACCORDO,

IN CARREGGIATA INTERNA SI SONO FORMATE CODE TRA CASILINA E ARDEATINA

MENTRE IN ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA E A SEGUIRE ALTEZZA AURELIA

CODE DI 2KM SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TRA TOR CERVARA E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA

SEMPRE IN INGRESSO A ROMA SI PROCEDE INCOLONNATI

SU VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA

SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI

E SULLA VIA OSTIENSE ALTEZZA ACILIA E A SEGUIRE ALTEZZA TOR DI VALLE

SU VIA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA VIA DEI RUTULI E VIA STRAMPELLI IN DIREZIO ROMA, SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA

SEMPRE SU VIA PONTINA PROSEGUONO I DISAGI PER LAVORI IN CORSO DI SOSTITUZIONE DELLO SPARTITRAFFICO CHE COMPORTA LA CHIUSURA DELLE CORSIE DI SORPASSO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

AL MOMENTO INCOLONNAMENTI NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO

MENTRE CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA NETTUNENSE ALTEZZA PAVONA E A SEGUIRE ALTEZZA CECCHINA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI

NEL REATINO SONO IN CORSO LE OPERAZIONI INVERNALI CON MEZZI SPAZZANEVE A CURA DI ASTRAL SPA

QUELLE INTERESSATE LA REGIONALE 4 BIS DEL TERMINILLO E LA PROVINCIALE 10 DEL TERMINILLO

TRASPORTO PUBBLICO

CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINE B DELLA METROPOLITANA TRA BOLOGNA E IONIO A CAUSA DI GUASTO A TRENO

DA VALERIA VERNINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L'ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

