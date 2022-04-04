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Viabilità Roma Regione Lazio del 04-04-2022 ore 08:45

di - 04 Aprile 2022 - 8:51

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    VIABILITÀ DEL 4 APRILE 2022 ORE 08:35 VALERIA VERNINI
    UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    PARTIAMO CON IL RACCORDO,
    IN CARREGGIATA INTERNA SI SONO FORMATE CODE TRA CASILINA E ARDEATINA
    MENTRE IN ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA E A SEGUIRE ALTEZZA AURELIA
    CODE DI 2KM SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TRA TOR CERVARA E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
    SEMPRE IN INGRESSO A ROMA SI PROCEDE INCOLONNATI
    SU VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA
    SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI
    E SULLA VIA OSTIENSE ALTEZZA ACILIA E A SEGUIRE ALTEZZA TOR DI VALLE
    SU VIA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA VIA DEI RUTULI E VIA STRAMPELLI IN DIREZIO ROMA, SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA
    SEMPRE SU VIA PONTINA PROSEGUONO I DISAGI PER LAVORI IN CORSO DI SOSTITUZIONE DELLO SPARTITRAFFICO CHE COMPORTA LA CHIUSURA DELLE CORSIE DI SORPASSO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
    AL MOMENTO INCOLONNAMENTI NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO
    MENTRE CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA NETTUNENSE ALTEZZA PAVONA E A SEGUIRE ALTEZZA CECCHINA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI
    NEL REATINO SONO IN CORSO LE OPERAZIONI INVERNALI CON MEZZI SPAZZANEVE A CURA DI ASTRAL SPA
    QUELLE INTERESSATE LA REGIONALE 4 BIS DEL TERMINILLO E LA PROVINCIALE 10 DEL TERMINILLO
    TRASPORTO PUBBLICO
    CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINE B DELLA METROPOLITANA TRA BOLOGNA E IONIO A CAUSA DI GUASTO A TRENO
    DA VALERIA VERNINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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