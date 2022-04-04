Viabilità Roma Regione Lazio del 04-04-2022 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 4 APRILE 2022 ORE 08:35 VALERIA VERNINI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO CON IL RACCORDO,
IN CARREGGIATA INTERNA SI SONO FORMATE CODE TRA CASILINA E ARDEATINA
MENTRE IN ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA E A SEGUIRE ALTEZZA AURELIA
CODE DI 2KM SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TRA TOR CERVARA E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
SEMPRE IN INGRESSO A ROMA SI PROCEDE INCOLONNATI
SU VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA
SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI
E SULLA VIA OSTIENSE ALTEZZA ACILIA E A SEGUIRE ALTEZZA TOR DI VALLE
SU VIA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA VIA DEI RUTULI E VIA STRAMPELLI IN DIREZIO ROMA, SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA
SEMPRE SU VIA PONTINA PROSEGUONO I DISAGI PER LAVORI IN CORSO DI SOSTITUZIONE DELLO SPARTITRAFFICO CHE COMPORTA LA CHIUSURA DELLE CORSIE DI SORPASSO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
AL MOMENTO INCOLONNAMENTI NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO
MENTRE CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA NETTUNENSE ALTEZZA PAVONA E A SEGUIRE ALTEZZA CECCHINA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI
NEL REATINO SONO IN CORSO LE OPERAZIONI INVERNALI CON MEZZI SPAZZANEVE A CURA DI ASTRAL SPA
QUELLE INTERESSATE LA REGIONALE 4 BIS DEL TERMINILLO E LA PROVINCIALE 10 DEL TERMINILLO
TRASPORTO PUBBLICO
CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINE B DELLA METROPOLITANA TRA BOLOGNA E IONIO A CAUSA DI GUASTO A TRENO
DA VALERIA VERNINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral