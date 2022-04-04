Viabilità Roma Regione Lazio del 04-04-2022 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 4 APRILE 2022 ORE 19;35 GIUSEPPE CUTRUPI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA UN AGGIORNAMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO. L’INCIDENTE SI E’ VERIFICATO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA AL KM 7 CIRCA.
ANCORA PROBLEMI PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA PONTINA, ABBIAMO CODE TRA CASTEL DI DECIMA E TOR DE CENCI IN ENTRAMBI I SENSI, A CAUSA DEI LAVORI IN CORSO.
SULLA COLOMBO AUTO IN FILA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.
TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTA INTERROTTO IL SERVIZIO TRA LE STAZIONI DI BATTISTINI E OTTAVIANO A CAUSA DI UN INTERVENTO TECNICO NELLA STAZIONE VALLE AURELIA. ATTIVI BUS IN SOSTITUZIONE. CIRCOLAZIONE REGOLARE NELLA TRATTA OTTAVIANO-ANAGNINA.
DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, BUON VIAGGIO
Servizio fornito da Astral