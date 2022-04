Viabilità Roma Regione Lazio del 04-04-2022 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 4 APRILE 2022 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI

UN AGGIORNAMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO,E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN GALLERIA AL KM 7 CIRCA IN DIREZIONE DEL RACCORDO, TUTTAVIA CI SONO ANCORA CODE TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO.

SULLA COLOMBO AUTO IN FILA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.

TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTA INTERROTTO IL SERVIZIO TRA LE STAZIONI DI BATTISTINI E OTTAVIANO A CAUSA DI UN INTERVENTO TECNICO NELLA STAZIONE VALLE AURELIA. ATTIVI BUS IN SOSTITUZIONE. CIRCOLAZIONE REGOLARE NELLA TRATTA OTTAVIANO-ANAGNINA.

RICORDIAMO INFINE CHE E’ STATO PROROGATO FINO AL 30 GIUGNO IL SERVIZIO DELLE LINEE S13 SAXA RUBRA – TERMINI E S15 ACILIA-PIRAMIDE DI ASTRAL SPA.

