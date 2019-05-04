Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 4 MAGGIO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PERINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
TUTTAVIA RACCOMANDIAMO PRUDENZA ALLA GUIDA DATE LA CATTIVE CONDIZIONI DEL TEMPO, PIOVE INFATTI SU GRAN PARTE DELLA REGIONE, VI INVITIAMO PERTANTO A MODERARE LA VELOCITA’, A RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PROCEDE, EVITANDO CONTESTUALEMTNE BRUSCHE FRENATE, ACCELERAZIONI ED IMPROVISE STERZATE.
SEMPRE A QUESTO PROPOSITO, RICORDIAMO IL BOLLETTINO EMESSO DALLA PROTEZIONE CIVILE, VALIDO DA QUESTA MATTINA E PER LE PROSSIME 24-36 ORE.
INFINE TRASPORTO PUBBLICO A ROMA, RICORDIAMO CHE RESTANO CHIUSE LE STAZIONI REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA SULLA LINEA A DELLA MERTROPOLITANA, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI; ATTIVO SERVIZIO BUS NAVETTA DI SUPPORTO TRA TERMINI E FLAMINIO.
DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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