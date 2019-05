Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2019 ore 08:30

VIABILITÀ 4 MAGGIO 2019 ORE 08:20 GIUSEPPE CUTRUPI

NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PERINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

TUTTAVIA RACCOMANDIAMO PRUDENZA ALLA GUIDA DATE LA CATTIVE CONDIZIONI DEL TEMPO, PIOVE INFATTI SU GRAN PARTE DELLA REGIONE, VI INVITIAMO PERTANTO A MODERARE LA VELOCITA’, A RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PROCEDE, EVITANDO CONTESTUALEMTNE BRUSCHE FRENATE, ACCELERAZIONI ED IMPROVISE STERZATE.

SEMPRE A QUESTO PROPOSITO, RICORDIAMO IL BOLLETTINO EMESSO DALLA PROTEZIONE CIVILE, VALIDO DA QUESTA MATTINA E PER LE PROSSIME 24-36 ORE.

INFINE TRASPORTO PUBBLICO A ROMA, RICORDIAMO CHE RESTANO CHIUSE LE STAZIONI REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA SULLA LINEA A DELLA MERTROPOLITANA, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI; ATTIVI SERVIZIO BUS NAVETTA DI SUPPORTO TRA TERMINI E FLAMINIO.

