Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ 4 MAGGIO 2019 ORE 09:20 STEFANO ALONZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PERINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 ROMA TERAMO RALLENTAMENTI PER VEICOLO IN PANNE TRA IL RACCORDO E TOR CERVARA IN DIREZIONE ROMA
SU VIA CASSIA UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E LA BRACCIANESE NEI DUE SENSI DI MARCIA
RACCOMANDIAMO PRUDENZA ALLA GUIDA DATE LA CATTIVE CONDIZIONI DEL TEMPO, PIOVE INFATTI SU GRAN PARTE DELLA REGIONE, VI INVITIAMO PERTANTO A MODERARE LA VELOCITA’, A RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PROCEDE, EVITANDO CONTESTUALEMTNE BRUSCHE FRENATE, ACCELERAZIONI ED IMPROVISE STERZATE.
SEMPRE A QUESTO PROPOSITO, RICORDIAMO IL BOLLETTINO EMESSO DALLA PROTEZIONE CIVILE, VALIDO DA QUESTA MATTINA E PER LE PROSSIME 24-36 ORE.
DA STEFANO ALONZI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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