Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 4 MAGGIO 2019 ORE 10:20 STEFANO ALONZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PERINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
SU L A1 ROMA FIRENZE UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI TRA ROMA NORD E PONZANO ROMANO IN DIREZIONE FIRENZE
SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 ROMA TERAMO, CODE A TRATTI TRA VIA FIORENTINI E TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SU VIA CASSIA UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI E CODE ALLO SVINCOLO DI NEPI NEI DUE SENSI DI MARCIA
DATE LA CATTIVE CONDIZIONI DEL TEMPO, RACCOMANDIAMO PRUDENZA ALLA GUIDA, VI INVITIAMO PERTANTO A MODERARE LA VELOCITA’, A RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PROCEDE
SEMPRE A QUESTO PROPOSITO, RICORDIAMO IL BOLLETTINO EMESSO DALLA PROTEZIONE CIVILE, VALIDO DA QUESTA MATTINA E PER LE PROSSIME 24-36 ORE.
DA STEFANO ALONZI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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