Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2019 ore 11:30

NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PERINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

SU L A1 ROMA FIRENZE UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI TRA FABRO ED ORVIETO IN DIREZIONE ROMA

SU VIA CASSIA UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI E CODE TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SU VIA CASILINA CODE A TRATTI NEI CENTRI DI BORGHESIANA E TORRE NOVA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

DATE LA CATTIVE CONDIZIONI DEL TEMPO, RACCOMANDIAMO PRUDENZA ALLA GUIDA, VI INVITIAMO PERTANTO A MODERARE LA VELOCITA’, A RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PROCEDE

SEMPRE A QUESTO PROPOSITO, RICORDIAMO IL BOLLETTINO EMESSO DALLA PROTEZIONE CIVILE, VALIDO DA QUESTA MATTINA E PER LE PROSSIME 24-36 ORE.

CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO DOVE LA LINEA FL7 ROMA FORMIA NAPOLI DOMANI 5 MAGGIO SARA’ SOSPESA TRA LE STAZIONI DI MONTE SAN BIAGIO E SESSA AURUNCA PER LA RIMOZIONE DI UN RESIDUATO BELLICO NELLA TRATTA SOSPESA NON CI SARANNO BUS SOSTITUTIVI

