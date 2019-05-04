Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 4 MAGGIO 2019 ORE 12:20 STEFANO ALONZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA APPIA E TUSCOLANA
SU VIA CASSIA UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI E CODE TRA L’OGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SU VIA CASILINA CODE A TRATTI NEI CENTRI DI BORGHESIANA TORRE NOVA E SAN CESAREO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SU VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI E CODE NEI PRESSI DI PAVONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
DATE LA CATTIVE CONDIZIONI DEL TEMPO, RACCOMANDIAMO PRUDENZA ALLA GUIDA, VI INVITIAMO PERTANTO A MODERARE LA VELOCITA’, A RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PROCEDE
CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO DOVE LA LINEA FL7 ROMA FORMIA NAPOLI DOMANI 5 MAGGIO SARA’ SOSPESA TRA LE STAZIONI DI MONTE SAN BIAGIO E SESSA AURUNCA PER LA RIMOZIONE DI UN RESIDUO BELLICO.
NELLA TRATTA SOSPESA NON CI SARANNO BUS SOSTITUTIVI
DA STEFANO ALONZI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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