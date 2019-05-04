Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ 4 MAGGIO 2019 ORE 13:20 STEFANO ALONZI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE UN INCIDENTE IN ESTERNA PROVOCA CODE TRA APPIA E TUSCOLANA
SU VIA CASSIA RALLENTAMENTI E CODE TRA L’OGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SU VIA CASILINA CODE A TRATTI NEI CENTRI DI BORGHESIANA TORRE NOVA E SAN CESAREO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SU VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI E CODE NEI PRESSI DI PAVONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO DOVE LA LINEA FL7 ROMA FORMIA NAPOLI DOMANI 5 MAGGIO SARA’ SOSPESA TRA LE STAZIONI DI MONTE SAN BIAGIO E SESSA AURUNCA PER LA RIMOZIONE DI UN RESIDUO BELLICO.
NELLA TRATTA SOSPESA NON CI SARANNO BUS SOSTITUTIVI
RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE CHE VERRA’ SOSPESA NELL’AREA RICADENTE NEL RAGGIO DI IMPATTO E SUL TRASPORTO MARITTIMO NEL COMUNE DI FORMIA CON VARIAZIONI DI ORARIO
DA STEFANO ALONZI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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