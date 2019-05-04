Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 4 MAGGIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE E SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
SEGNALIAMO SOLO LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA;
TRAFFICO RALLENTATO INOLTRE SULLA VIA APPIA TRA ALBANO E FRATTOCCHIE E SULLA VIA DEI LAGHI A SEGUITO DI UN INCIDENTE;
SULLA VIA CASILINA PERMANE TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DELLA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI;
INFINE, QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI INFERNETTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALANDO CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA FL7 NAPOLI-ROMA E SULLA FL8 ROMA-NETTUNO PER INVESTIMENTO DI ANIMALI TRA ROMA CASILINA E TORRICOLA. RITARDI FINO A 20 MINUTI.
SEMPRE PER QUANTO RGUARDA LA LINEA FL7 ROMA FORMIA NAPOLI, RICORDIAMO CHE DOMANI 5 MAGGIO SARA’ SOSPESA TRA LE STAZIONI DI MONTE SAN BIAGIO E SESSA AURUNCA PER LA RIMOZIONE DI UN RESIDUO BELLICO.
NELLA TRATTA SOSPESA NON CI SARANNO BUS SOSTITUTIVI.
RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE CHE VERRA’ SOSPESA NELL’AREA RICADENTE NEL RAGGIO DI IMPATTO E SUL TRASPORTO MARITTIMO NEL COMUNE DI FORMIA CON VARIAZIONI DI ORARIO.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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