Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ 4 MAGGIO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE.
SEGNALIAMO INVECE RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO;
TRAFFICO IN FORMAZIONE SULLA CASSA BIS ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER CESANO IN DIREZIONE VITERBO;
ANCORA TRAFFICO INTENSO INVECE IN TRATTI SALTUARI DELLA VIA APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO, ALBANO E FRATTOCCHIE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA;
PER CHI VIAGGIA SULLA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI;
INFINE, QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI INFERNETTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO RICORDANDO CHE DOMANI 5 MAGGIO LA LINEA FL7 ROMA FORMIA NAPOLI SARA’ SOSPESA TRA LE STAZIONI DI MONTE SAN BIAGIO E SESSA AURUNCA PER LA RIMOZIONE DI UN RESIDUO BELLICO.
NELLA TRATTA SOSPESA NON CI SARANNO BUS SOSTITUTIVI.
RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE CHE VERRA’ SOSPESA NELL’AREA RICADENTE NEL RAGGIO DI IMPATTO E SUL TRASPORTO MARITTIMO NEL COMUNE DI FORMIA CON VARIAZIONI DI ORARIO.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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