Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 4 MAGGIO 2020 ORE 7.20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO
CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI ALTEZZA USCITA A 24 ROMA TERAMO, PRESTARE ATTENZIONE ANCHE SULLO SVINCOLO DELLA FLAMINIA IN ENTRATA PER LAVORI
BREVI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA PRENESTINA NEI DUE SENSI ALTEZZA VIA DI TORRENOVA
RICORDIAMO CHE OGGI CON L’AVVIO DELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19, LA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO CAMBIA PER GARANTIRE QUANTO PREVISTO DAL DECRETO
POTENZIATE LINEE TRENITALIA COTRAL E BUS SERVIZIO ATTIVO FINO ALLE ORE 23:30
RAFFORZATI SISTEMI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO PER EVITARE ASSEMBRAMENTI
MANTENERE SEMPRE LA DISTANZA DI SICUREZZA NELLE STAZIONI SULLE FERMATE E POSTI ALTERNI SU TUTTI MEZZI PUBBLICI
NON PRENDERE I MEZZI PUBBLICI CON FEBBRE ALTA PIU DI 37.5
SONO AMMESSI VIAGGIATORI CHE INDOSSANO LA MASCHERINA
SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, IL SERVIZIO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA TERMINA ALLE ORE 21
PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO METRO B/METRO C DI COLOSSEO.
SULLA LINEA C IL SERVIZIO NELLA TRATTA
SAN GIOVANNI-MALATESTA TERMINA ALLE ORE 21
SEMPRE PER I LAVORI
ATTIVE LINEE SOSTITUTIVE DI SUPERFICIE.
FERROVIA REGIONALE ROMA-LIDO: NEI GIORNI FERIALI, PRIMA E ULTIMA CORSA DA PIRAMIDE ORE 5.30 E 23.30;
FL1 ORTE ROMA FIUMICINOAEROPORTO CIRCOLAZIONE SOSPESA PER INTERVENTO ATTIVITÀ GIUDIZIARIA A PONTEGALERIA.
RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO FERROVIARIO CON LIMITAZIONI NEL PERCORSO DI VIAGGIO E VARIAZIONI
DA CLAUDIO VELOCCIA PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral