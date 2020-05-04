Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2020 ore 07:30

di - 04 Maggio 2020 - 7:30

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    VIABILITÀ DEL 4 MAGGIO 2020 ORE 7.20 MARCO CILUFFO

    BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO
    CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
    CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
    SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI ALTEZZA USCITA A 24 ROMA TERAMO, PRESTARE ATTENZIONE ANCHE SULLO SVINCOLO DELLA FLAMINIA IN ENTRATA PER LAVORI
    BREVI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA PRENESTINA NEI DUE SENSI ALTEZZA VIA DI TORRENOVA
    RICORDIAMO CHE OGGI CON L’AVVIO DELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19, LA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO CAMBIA PER GARANTIRE QUANTO PREVISTO DAL DECRETO
    POTENZIATE LINEE TRENITALIA COTRAL E BUS SERVIZIO ATTIVO FINO ALLE ORE 23:30
    RAFFORZATI SISTEMI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO PER EVITARE ASSEMBRAMENTI
    MANTENERE SEMPRE LA DISTANZA DI SICUREZZA NELLE STAZIONI SULLE FERMATE E POSTI ALTERNI SU TUTTI MEZZI PUBBLICI
    NON PRENDERE I MEZZI PUBBLICI CON FEBBRE ALTA PIU DI 37.5
    SONO AMMESSI VIAGGIATORI CHE INDOSSANO LA MASCHERINA
    SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, IL SERVIZIO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA TERMINA ALLE ORE 21
    PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO METRO B/METRO C DI COLOSSEO.
    SULLA LINEA C IL SERVIZIO NELLA TRATTA
    SAN GIOVANNI-MALATESTA TERMINA ALLE ORE 21
    SEMPRE PER I LAVORI
    ATTIVE LINEE SOSTITUTIVE DI SUPERFICIE.
    FERROVIA REGIONALE ROMA-LIDO: NEI GIORNI FERIALI, PRIMA E ULTIMA CORSA DA PIRAMIDE ORE 5.30 E 23.30;
    FL1 ORTE ROMA FIUMICINOAEROPORTO CIRCOLAZIONE SOSPESA PER INTERVENTO ATTIVITÀ GIUDIZIARIA A PONTEGALERIA.
    RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO FERROVIARIO CON LIMITAZIONI NEL PERCORSO DI VIAGGIO E VARIAZIONI
    DA CLAUDIO VELOCCIA PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
    Servizio fornito da Astral

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