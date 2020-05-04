Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2020 ore 08:15

di - 04 Maggio 2020 - 8:15

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    VIABILITÀ DEL 3 MAGGIO 2020 ORE 8.05 MARCO CILUFFO

    BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO
    CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
    PARTIAMO DAL RACCORDO
    IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E USCITA A24 ROMA TERAMO,
    MENTRE IN INTERNA CODE USCITA FLAMINIA
    DOVE SONO ATTIVI LAVORI SULLA VIA FLAMINIA DALLE ORE 8 ALLE 18 FINO FINO AL 24 MAGGIO TRA RACCORDO E CENTRO RAI
    BREVI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA PRENESTINA NEI DUE SENSI ALTEZZA VIA DI TORRENOVA
    RICORDIAMO CHE OGGI CON L’AVVIO DELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19, LA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO CAMBIA PER GARANTIRE QUANTO PREVISTO DAL DECRETO
    POTENZIATE LINEE TRENITALIA, COTRAL E ATAC
    SERVIZIO ATTIVO DALLE 5:30 FINO ALLE ORE 23:30

    NON PRENDERE I MEZZI PUBBLICI CON FEBBRE ALTA PIU DI 37.5
    RAFFORZATI SISTEMI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO PER EVITARE ASSEMBRAMENTI NELLE STAZIONI
    OBBLIGO DI UTILIZZO DELLA MASCHERINA
    UTILIZZARE DISPENSER DISINFETTANTI INSTALLATI SU OGNI MEZZO PUBBLICO IN FERMATA E NELLE STAZIONI
    MANTENERE SEMPRE LA DISTANZA DI SICUREZZA E NON OCCUPARE I POSTI INTERDETTI
    ORARI DIFFERENTI DI CHIUSURA
    SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, IL SERVIZIO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA TERMINA ALLE ORE 21 PER LAVORI
    STESSA SITUAZIONE SULLA LINEA C IL SERVIZIO NELLA TRATTA
    SAN GIOVANNI-MALATESTA TERMINA SEMPRE ALLE ORE 21
    ATTIVE LINEE SOSTITUTIVE DI SUPERFICIE.
    PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
    FERROVIA REGIONALE ROMA-LIDO: NEI GIORNI FERIALI, PRIMA E ULTIMA CORSA DA PIRAMIDE ORE 5.30 E 23.30;
    FL1 ORTE ROMA FIUMICINOAEROPORTO CIRCOLAZIONE SOSPESA PER INTERVENTO ATTIVITÀ GIUDIZIARIA A PONTEGALERIA.
    RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO FERROVIARIO CON LIMITAZIONI NEL PERCORSO DI VIAGGIO E VARIAZIONI
    DA CLAUDIO VELOCCIA PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
    Servizio fornito da Astral

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