Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2020 ore 08:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 3 MAGGIO 2020 ORE 8.05 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO
CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
PARTIAMO DAL RACCORDO
IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E USCITA A24 ROMA TERAMO,
MENTRE IN INTERNA CODE USCITA FLAMINIA
DOVE SONO ATTIVI LAVORI SULLA VIA FLAMINIA DALLE ORE 8 ALLE 18 FINO FINO AL 24 MAGGIO TRA RACCORDO E CENTRO RAI
BREVI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA PRENESTINA NEI DUE SENSI ALTEZZA VIA DI TORRENOVA
RICORDIAMO CHE OGGI CON L’AVVIO DELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19, LA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO CAMBIA PER GARANTIRE QUANTO PREVISTO DAL DECRETO
POTENZIATE LINEE TRENITALIA, COTRAL E ATAC
SERVIZIO ATTIVO DALLE 5:30 FINO ALLE ORE 23:30
NON PRENDERE I MEZZI PUBBLICI CON FEBBRE ALTA PIU DI 37.5
RAFFORZATI SISTEMI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO PER EVITARE ASSEMBRAMENTI NELLE STAZIONI
OBBLIGO DI UTILIZZO DELLA MASCHERINA
UTILIZZARE DISPENSER DISINFETTANTI INSTALLATI SU OGNI MEZZO PUBBLICO IN FERMATA E NELLE STAZIONI
MANTENERE SEMPRE LA DISTANZA DI SICUREZZA E NON OCCUPARE I POSTI INTERDETTI
ORARI DIFFERENTI DI CHIUSURA
SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, IL SERVIZIO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA TERMINA ALLE ORE 21 PER LAVORI
STESSA SITUAZIONE SULLA LINEA C IL SERVIZIO NELLA TRATTA
SAN GIOVANNI-MALATESTA TERMINA SEMPRE ALLE ORE 21
ATTIVE LINEE SOSTITUTIVE DI SUPERFICIE.
PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
FERROVIA REGIONALE ROMA-LIDO: NEI GIORNI FERIALI, PRIMA E ULTIMA CORSA DA PIRAMIDE ORE 5.30 E 23.30;
FL1 ORTE ROMA FIUMICINOAEROPORTO CIRCOLAZIONE SOSPESA PER INTERVENTO ATTIVITÀ GIUDIZIARIA A PONTEGALERIA.
RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO FERROVIARIO CON LIMITAZIONI NEL PERCORSO DI VIAGGIO E VARIAZIONI
DA CLAUDIO VELOCCIA PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral