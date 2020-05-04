Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2020 ore 08:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 3 MAGGIO 2020 ORE 8.35 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO
CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
PARTIAMO DAL RACCORDO
IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E USCITA A24 ROMA TERAMO,
MENTRE IN INTERNA CODE ALTEZZA USCITA FLAMINIA
DOVUTO AI CANTIERI ATTIVI SULLA VIA FLAMINIA
FINO ALLE ORE 18 TRA RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA
BREVI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA PRENESTINA NEI DUE SENSI ALTEZZA VIA DI TORRENOVA
RICORDIAMO CHE OGGI CON L’AVVIO DELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19, LA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO CAMBIA PER GARANTIRE QUANTO PREVISTO DAL DECRETO
POTENZIATE LINEE BUS, TRENITALIA E COTRAL
IL SERVIZIO E’ ATTIVO DALLE 5:30 FINO ALLE ORE 23:30
AD ECCETTO DELLA LINEA B DELLA METROPOLITANA,
DOVE IL SERVIZIO
NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA TERMINA ALLE ORE 21 PER LAVORI
STESSA SITUAZIONE SULLA LINEA C NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-MALATESTA
SONO ATTIVE LINEE BUS SOSTITUTIVE DI SUPERFICIE.
E RICORDIAMO NELLE STAZIONI SULLE FERMATE E SUI MEZZI PUBBLICI SONO RAFFORZATI SISTEMI DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA, SONO AMMESSI VIAGGIATORI CHE INDOSSANO MASCHERINA DI PROTEZIONE E SI RICORDA DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAGLI ALTRI VIAGGIATORI E DAL PERSONALE DI SERVIZIO E NON OCCUPARE I POSTI INTERDETTI SEGNALATI.
PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
FERROVIA REGIONALE ROMA-LIDO: NEI GIORNI FERIALI, PRIMA E ULTIMA CORSA DA PIRAMIDE ORE 5.30 E 23.30;
FL1 ORTE ROMA FIUMICINOAEROPORTO CIRCOLAZIONE SOSPESA PER INTERVENTO ATTIVITÀ GIUDIZIARIA A PONTEGALERIA.
RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO FERROVIARIO CON LIMITAZIONI NEL PERCORSO DI VIAGGIO E VARIAZIONI
DA CLAUDIO VELOCCIA PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral