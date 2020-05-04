Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 3 MAGGIO 2020 ORE 9.05 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO
CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
PARTIAMO DAL RACCORDO
IN CARREGGIATA INTERNA CODE ALTEZZA USCITA FLAMINIA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E USCITA A24 ROMA TERAMO E RIMANENDO SUL TRATTO URBANO DELL A 24 CI SONO CODE IN ENTRATA TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST
SULLA FLAMINIA CODE PER CANTIERI ATTIVI TRA RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA FINO ALLE ORE 18
REGISTRIAMO SEMPRE CODE SULLA VIA TIBURTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA TIVOLI TERME E VILLALBA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
FL1 LINEA ORTE ROMA – AEROPORTO DI FIUMICINO
CIRCOLAZIONE ANCORA ATTIVA SOLO SU UN BINARIO A SENSO UNICO ALTERNATO TRA CIVITACASTELLANA E STIMIGLIANO PER INCONVENIENTE TECNICO.
RITARDI 25 MINUTI
RICORDIAMO CHE OGGI CON L’AVVIO DELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19, LA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO CAMBIA PER GARANTIRE QUANTO PREVISTO DAL DECRETO
POTENZIATE LINEE BUS, TRENITALIA E COTRAL
IL SERVIZIO E’ ATTIVO DALLE 5:30 FINO ALLE ORE 23:30
AD ECCETTO DELLA LINEA B DELLA METROPOLITANA,
DOVE IL SERVIZIO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA TERMINA ALLE ORE 21 PER LAVORI
STESSA SITUAZIONE SULLA LINEA C NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-MALATESTA . SONO ATTIVE LINEE BUS SOSTITUTIVE DI SUPERFICIE.
E RICORDIAMO NELLE STAZIONI SULLE FERMATE E SUI MEZZI PUBBLICI SONO RAFFORZATI SISTEMI DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA, SONO AMMESSI VIAGGIATORI CHE INDOSSANO MASCHERINA DI PROTEZIONE E SI RICORDA DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAGLI ALTRI VIAGGIATORI E DAL PERSONALE DI SERVIZIO E NON OCCUPARE I POSTI INTERDETTI SEGNALATI.
PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
FERROVIA REGIONALE ROMA-LIDO: NEI GIORNI FERIALI, PRIMA E ULTIMA CORSA DA PIRAMIDE ORE 5.30 E 23.30;
FL1 ORTE ROMA FIUMICINOAEROPORTO CIRCOLAZIONE SOSPESA PER INTERVENTO ATTIVITÀ GIUDIZIARIA A PONTEGALERIA.
RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO FERROVIARIO CON LIMITAZIONI NEL PERCORSO DI VIAGGIO E VARIAZIONI
DA CLAUDIO VELOCCIA PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral