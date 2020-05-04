Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2020 ore 09:15

di - 04 Maggio 2020 - 9:15

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    VIABILITÀ DEL 3 MAGGIO 2020 ORE 9.05 MARCO CILUFFO

    BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO
    CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
    PARTIAMO DAL RACCORDO
    IN CARREGGIATA INTERNA CODE ALTEZZA USCITA FLAMINIA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E USCITA A24 ROMA TERAMO E RIMANENDO SUL TRATTO URBANO DELL A 24 CI SONO CODE IN ENTRATA TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST
    SULLA FLAMINIA CODE PER CANTIERI ATTIVI TRA RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA FINO ALLE ORE 18
    REGISTRIAMO SEMPRE CODE SULLA VIA TIBURTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA TIVOLI TERME E VILLALBA
    PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
    FL1 LINEA ORTE ROMA – AEROPORTO DI FIUMICINO
    CIRCOLAZIONE ANCORA ATTIVA SOLO SU UN BINARIO A SENSO UNICO ALTERNATO TRA CIVITACASTELLANA E STIMIGLIANO PER INCONVENIENTE TECNICO.
    RITARDI 25 MINUTI
    RICORDIAMO CHE OGGI CON L’AVVIO DELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19, LA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO CAMBIA PER GARANTIRE QUANTO PREVISTO DAL DECRETO
    POTENZIATE LINEE BUS, TRENITALIA E COTRAL
    IL SERVIZIO E’ ATTIVO DALLE 5:30 FINO ALLE ORE 23:30
    AD ECCETTO DELLA LINEA B DELLA METROPOLITANA,
    DOVE IL SERVIZIO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA TERMINA ALLE ORE 21 PER LAVORI
    STESSA SITUAZIONE SULLA LINEA C NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-MALATESTA . SONO ATTIVE LINEE BUS SOSTITUTIVE DI SUPERFICIE.

    E RICORDIAMO NELLE STAZIONI SULLE FERMATE E SUI MEZZI PUBBLICI SONO RAFFORZATI SISTEMI DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA, SONO AMMESSI VIAGGIATORI CHE INDOSSANO MASCHERINA DI PROTEZIONE E SI RICORDA DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAGLI ALTRI VIAGGIATORI E DAL PERSONALE DI SERVIZIO E NON OCCUPARE I POSTI INTERDETTI SEGNALATI.
    PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
    PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
    FERROVIA REGIONALE ROMA-LIDO: NEI GIORNI FERIALI, PRIMA E ULTIMA CORSA DA PIRAMIDE ORE 5.30 E 23.30;
    FL1 ORTE ROMA FIUMICINOAEROPORTO CIRCOLAZIONE SOSPESA PER INTERVENTO ATTIVITÀ GIUDIZIARIA A PONTEGALERIA.
    RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO FERROVIARIO CON LIMITAZIONI NEL PERCORSO DI VIAGGIO E VARIAZIONI
    DA CLAUDIO VELOCCIA PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
    Servizio fornito da Astral

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