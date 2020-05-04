Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2020 ore 09:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 3 MAGGIO 2020 ORE 9.35 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO
CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
PARTIAMO DAL TRATTO URBANO ROMA TERAMO CI SONO CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
SULLA FLAMINIA CODE PER CANTIERI ATTIVI TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA LAVORI CHE PROSEGUIRANNO FINO ALLE ORE 18
REGISTRIAMO SEMPRE CODE SULLA VIA TIBURTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA VILLALBA E VILLANOVA
E CHIUDIAMO CON LA VIABILITA’ SULLA VIA NOMENTANA CODE NEI DUE SENSI ALTEZZA TOR LUPARA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
CIRCOLAZIONE ANCORA ATTIVA SOLO SU UN BINARIO A SENSO UNICO ALTERNATO SULLA FL1 LINEA ORTE ROMA – AEROPORTO DI FIUMICINO TRA CIVITACASTELLANA E STIMIGLIANO PER INCONVENIENTE TECNICO I TRENI PORTANO 25 MINUTI DI RITARDO
RICORDIAMO CHE OGGI CON L’AVVIO DELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19, LA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO CAMBIA PER GARANTIRE QUANTO PREVISTO DAL DECRETO
POTENZIATE LINEE BUS, TRENITALIA E COTRAL
IL SERVIZIO E’ ATTIVO DALLE 5:30 FINO ALLE ORE 23:30
AD ECCETTO DELLA LINEA B DELLA METROPOLITANA,
DOVE IL SERVIZIO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA TERMINA ALLE ORE 21 PER LAVORI
STESSA SITUAZIONE SULLA LINEA C NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-MALATESTA . SONO ATTIVE LINEE BUS SOSTITUTIVE DI SUPERFICIE.
E RICORDIAMO NELLE STAZIONI SULLE FERMATE E SUI MEZZI PUBBLICI SONO RAFFORZATI SISTEMI DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA, SONO AMMESSI VIAGGIATORI CHE INDOSSANO MASCHERINA DI PROTEZIONE
E SI RICORDA DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAGLI ALTRI VIAGGIATORI E DAL PERSONALE DI SERVIZIO E DI NON OCCUPARE I POSTI INTERDETTI SEGNALATI. SUI MEZZI PUBBLICI
PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
FERROVIA REGIONALE ROMA-LIDO: NEI GIORNI FERIALI, PRIMA E ULTIMA CORSA DA PIRAMIDE ORE 5.30 E 23.30;
FL1 ORTE ROMA FIUMICINOAEROPORTO CIRCOLAZIONE SOSPESA PER INTERVENTO ATTIVITÀ GIUDIZIARIA A PONTEGALERIA.
RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO FERROVIARIO CON LIMITAZIONI NEL PERCORSO DI VIAGGIO E VARIAZIONI
DA CLAUDIO VELOCCIA PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral