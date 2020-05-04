Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 3 MAGGIO 2020 ORE 10:20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO
CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
PARTIAMO DAL TRATTO URBANO ROMA TERAMO CI SONO CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
SULLA FLAMINIA CODE PER CANTIERI ATTIVI IN FASCIA ORARIA 8 – 18 TRA IL RACCORDO E VIA DI DUE PONTI,
LAVORI CHE PROSEGUIRANNO FINO AL 25 MAGGIO
SEMPRE PER LAVORI IN QUESTO CASO DI POTATURA SULLA VIA NETTUNENSE ALTEZZA CAMPOLEONE PRESTARE ATTENZIONE A CANTIERI IN MOVIMENTO CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN DIREZIONE DI CECCHINA
REGISTRIAMO CODE ANCHE SULLA VIA TIBURTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA VILLALBA E VILLANOVA
E CHIUDIAMO CON LA VIABILITA’ SULLA VIA NOMENTANA CODE NEI DUE SENSI ALTEZZA TOR LUPARA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA FL1 LINEA ORTE ROMA – AEROPORTO DI FIUMICINO TRA CIVITACASTELLANA E STIMIGLIANO PER UN INCONVENIENTE TECNICO
I TRENI PORTANO 25 MINUTI DI RITARDO
RICORDIAMO CHE OGGI CON L’AVVIO DELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19, LA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO CAMBIA PER GARANTIRE QUANTO PREVISTO DAL DECRETO
POTENZIATA TRENITALIA E LINEE BUS E COTRAL
IL SERVIZIO E’ ATTIVO DALLE 5:30 FINO ALLE ORE 23:30
AD ECCETTO DELLA LINEA B DELLA METROPOLITANA,
DOVE IL SERVIZIO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA TERMINA ALLE ORE 21 PER LAVORI
STESSA SITUAZIONE SULLA LINEA C
NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-MALATESTA .
SONO ATTIVE LINEE BUS SOSTITUTIVE DI SUPERFICIE.
E RICORDIAMO CHE NELLE STAZIONI SULLE FERMATE E SUI MEZZI PUBBLICI SONO RAFFORZATI SISTEMI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO CON MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA, OBBLIGO DI MASCHERINA DI PROTEZIONE E SI RICORDA DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA E DI NON OCCUPARE I POSTI INTERDETTI SEGNALATI.
PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral