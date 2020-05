Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 3 MAGGIO 2020 ORE 10:20 MARCO CILUFFO

BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO

CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

IN REDAZIONE MARCO CILUFFO

PARTIAMO DAL TRATTO URBANO ROMA TERAMO CI SONO CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO

SULLA FLAMINIA CODE PER CANTIERI ATTIVI IN FASCIA ORARIA 8 – 18 TRA IL RACCORDO E VIA DI DUE PONTI,

LAVORI CHE PROSEGUIRANNO FINO AL 25 MAGGIO

SEMPRE PER LAVORI IN QUESTO CASO DI POTATURA SULLA VIA NETTUNENSE ALTEZZA CAMPOLEONE PRESTARE ATTENZIONE A CANTIERI IN MOVIMENTO CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN DIREZIONE DI CECCHINA

REGISTRIAMO CODE ANCHE SULLA VIA TIBURTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA VILLALBA E VILLANOVA

E CHIUDIAMO CON LA VIABILITA’ SULLA VIA NOMENTANA CODE NEI DUE SENSI ALTEZZA TOR LUPARA

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA FL1 LINEA ORTE ROMA – AEROPORTO DI FIUMICINO TRA CIVITACASTELLANA E STIMIGLIANO PER UN INCONVENIENTE TECNICO

I TRENI PORTANO 25 MINUTI DI RITARDO

RICORDIAMO CHE OGGI CON L’AVVIO DELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19, LA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO CAMBIA PER GARANTIRE QUANTO PREVISTO DAL DECRETO

POTENZIATA TRENITALIA E LINEE BUS E COTRAL

IL SERVIZIO E’ ATTIVO DALLE 5:30 FINO ALLE ORE 23:30

AD ECCETTO DELLA LINEA B DELLA METROPOLITANA,

DOVE IL SERVIZIO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA TERMINA ALLE ORE 21 PER LAVORI

STESSA SITUAZIONE SULLA LINEA C

NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-MALATESTA .

SONO ATTIVE LINEE BUS SOSTITUTIVE DI SUPERFICIE.

E RICORDIAMO CHE NELLE STAZIONI SULLE FERMATE E SUI MEZZI PUBBLICI SONO RAFFORZATI SISTEMI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO CON MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA, OBBLIGO DI MASCHERINA DI PROTEZIONE E SI RICORDA DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA E DI NON OCCUPARE I POSTI INTERDETTI SEGNALATI.

PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’

Servizio fornito da Astral