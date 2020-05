Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 3 MAGGIO 2020 ORE 11:20 MARCO CILUFFO

INIZIAMO DAL RACCORDO CODE IN CARREGIATA INTERNA TRA L’USCITA A 24 ROMA TERAMO E PRENESTINA

SUL TRATTO URBANO ROMA TERAMO CODE TRA USITA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO

SULLA STRADA REGIONALE 213 VIA FLACCA CODE PER UN INCIDENTE TRA DUE AUTOCARRI ALTEZZA INCROCIO VIA SANT AGOSTINO SI CIRCOLA SOLO SU UNA CORSIA IN DIREZIONE DI SPERLONGA

SULLA FLAMINIA CODE PER CANTIERI ATTIVI FINO ALLE ORE 18

TRA IL RACCORDO E VIA DI DUE PONTI,

LAVORI CHE PROSEGUIRANNO FINO AL 25 MAGGIO

SEMPRE PER LAVORI IN QUESTO CASO DI POTATURA SULLA VIA NETTUNENSE ALTEZZA CAMPOLEONE PRESTARE ATTENZIONE A CANTIERI IN MOVIMENTO CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN DIREZIONE DI CECCHINA

STESSA SITUAZIONE SULLA STRADA REGIONALE 155 DI FIUGGI ALTEZZA GENAZZANO ISTITUITO SENSO UNICO ALTERNATO

REGISTRIAMO CODE ANCHE SULLA VIA TIBURTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA VILLALBA E VILLANOVA

E CHIUDIAMO CON LA VIABILITA’ SULLA VIA NOMENTANA CODE NEI DUE SENSI ALTEZZA TOR LUPARA

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

RICORDIAMO CHE OGGI CON L’AVVIO DELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19, LA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO CAMBIA PER GARANTIRE QUANTO PREVISTO DAL DECRETO

POTENZIATA TRENITALIA E LINEE BUS E COTRAL

IL SERVIZIO E’ ATTIVO DALLE 5:30 FINO ALLE ORE 23:30

E RICORDIAMO CHE NELLE STAZIONI SULLE FERMATE E SUI MEZZI PUBBLICI SONO RAFFORZATI SISTEMI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO

CON MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA

OBBLIGO DI MASCHERINA DI PROTEZIONE SU TUTTI I MEZZI PUBBLICI

SI RICORDA DI SCENDERE E SALIRE UNO ALLA VOLTA

MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA

E NON OCCUPARE I POSTI INTERDETTI SEGNALATI.

PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’

