Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 3 MAGGIO 2020 ORE 11:20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO
CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
INIZIAMO DAL RACCORDO CODE IN CARREGIATA INTERNA TRA L’USCITA A 24 ROMA TERAMO E PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO ROMA TERAMO CODE TRA USITA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO
SULLA STRADA REGIONALE 213 VIA FLACCA CODE PER UN INCIDENTE TRA DUE AUTOCARRI ALTEZZA INCROCIO VIA SANT AGOSTINO SI CIRCOLA SOLO SU UNA CORSIA IN DIREZIONE DI SPERLONGA
SULLA FLAMINIA CODE PER CANTIERI ATTIVI FINO ALLE ORE 18
TRA IL RACCORDO E VIA DI DUE PONTI,
LAVORI CHE PROSEGUIRANNO FINO AL 25 MAGGIO
SEMPRE PER LAVORI IN QUESTO CASO DI POTATURA SULLA VIA NETTUNENSE ALTEZZA CAMPOLEONE PRESTARE ATTENZIONE A CANTIERI IN MOVIMENTO CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN DIREZIONE DI CECCHINA
STESSA SITUAZIONE SULLA STRADA REGIONALE 155 DI FIUGGI ALTEZZA GENAZZANO ISTITUITO SENSO UNICO ALTERNATO
REGISTRIAMO CODE ANCHE SULLA VIA TIBURTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA VILLALBA E VILLANOVA
E CHIUDIAMO CON LA VIABILITA’ SULLA VIA NOMENTANA CODE NEI DUE SENSI ALTEZZA TOR LUPARA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
RICORDIAMO CHE OGGI CON L’AVVIO DELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19, LA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO CAMBIA PER GARANTIRE QUANTO PREVISTO DAL DECRETO
POTENZIATA TRENITALIA E LINEE BUS E COTRAL
IL SERVIZIO E’ ATTIVO DALLE 5:30 FINO ALLE ORE 23:30
E RICORDIAMO CHE NELLE STAZIONI SULLE FERMATE E SUI MEZZI PUBBLICI SONO RAFFORZATI SISTEMI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO
CON MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA
OBBLIGO DI MASCHERINA DI PROTEZIONE SU TUTTI I MEZZI PUBBLICI
SI RICORDA DI SCENDERE E SALIRE UNO ALLA VOLTA
MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA
E NON OCCUPARE I POSTI INTERDETTI SEGNALATI.
PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral