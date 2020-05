Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 4 MAGGIO 2020 ORE 15.20 VALERIA VERNINI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE ANCHE PER EFFETTO DEI PROVVIDENTI EMANATI DAL GOVERNO

ECCETTO RALLENTAMENTI SU VIA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E VILLANOVA NELLE DUE DIREZIONI

MENTRE SULLA FLAMINIA CODE PER LAVORI FINO ALLE ORE 18 TRA IL RACCORDO E VIA DI DUE PONTI, LAVORI CHE PROSEGUIRANNO FINO AL 24 GIUGNO

SULL’A1 FIRENZE ROMA,PRESTARE ATTENZIONE PRESENZA DI PERSONALE SU STRADA PER LAVORIA CURA DIA UTOSTRADE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANO ROMANI IN DIREZIONE DI ROMA

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

RICORDIAMO CHE OGGI CON L’AVVIO DELLA SECONDA FASE DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19, LA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO CAMBIA PER GARANTIRE QUANTO PREVISTO DAL DECRETO

POTENZIATA LE LINEE TRENITALIA, BUS E COTRAL

SERVIZIO ATTIVO DALLE 5:30 FINO ALLE ORE 23:30. RESTA SOSPESO IL SERVIZIO BUS NOTTURNI

E RICORDIAMO CHE NELLE STAZIONI SULLE FERMATE E SUI MEZZI PUBBLICI SONO RAFFORZATI SISTEMI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO

CON MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA

OBBLIGO DI MASCHERINA DI PROTEZIONE SU TUTTI I MEZZI PUBBLICI

NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA

RICORDIAMO INFINE CHE PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID-19, VI INVITIAMO AD EVITARE OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ. QUALSIASI SPOSTAMENTO DEVE ESSERE GIUSTIFICATO CON APPOSITA AUTOCERTIFICAZIONE

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’

