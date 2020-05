Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2020 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 4 MAGGIO 2020 ORE 16.20 VALERIA VERNINI

RALLENTAMENTI SU VIA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E VILLANOVA NELLE DUE DIREZIONI

SITUAZIONE ANALOGA SU VIA SALARIA ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO IN DIREZIONE DI PASSO CORESE

MENTRE SULLA FLAMINIA, CODE PER LAVORI FINO ALLE ORE 18 TRA IL RACCORDO E VIA DI DUE PONTI, LAVORI CHE PROSEGUIRANNO FINO AL 24 GIUGNO

SPOSTIAMOCI SU VIA NETTUNENSE INCOPLONNAMENTE TRA PAVONA E FRATTOCCHIE NELLE DUE DIREZIONI

SULL’A1 FIRENZE ROMA,PRESTARE ATTENZIONE PRESENZA DI PERSONALE SU STRADA PER LAVORI A CURA DI AUTOSTRADE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANO ROMANO IN DIREZIONE DI ROMA

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, IL SERVIZIO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA TERMINA ALLE ORE 21

PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO METRO B/METRO C DI COLOSSEO.

SULLA LINEA C IL SERVIZIO NELLA TRATTA

SAN GIOVANNI-MALATESTA TERMINA ALLE ORE 21

SEMPRE PER I LAVORI

ATTIVE LINEE SOSTITUTIVE DI SUPERFICIE.

E RICORDIAMO CHE NELLE STAZIONI SULLE FERMATE E SUI MEZZI PUBBLICI SONO RAFFORZATI SISTEMI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO

CON MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA

OBBLIGO DI MASCHERINA DI PROTEZIONE SU TUTTI I MEZZI PUBBLICI

NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA

INFINE CHE PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID-19, VI INVITIAMO AD EVITARE OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ. QUALSIASI SPOSTAMENTO DEVE ESSERE GIUSTIFICATO CON APPOSITA AUTOCERTIFICAZIONE

