Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 4 MAGGIO 2020 ORE 16.20 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
RALLENTAMENTI SU VIA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E VILLANOVA NELLE DUE DIREZIONI
SITUAZIONE ANALOGA SU VIA SALARIA ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO IN DIREZIONE DI PASSO CORESE
MENTRE SULLA FLAMINIA, CODE PER LAVORI FINO ALLE ORE 18 TRA IL RACCORDO E VIA DI DUE PONTI, LAVORI CHE PROSEGUIRANNO FINO AL 24 GIUGNO
SPOSTIAMOCI SU VIA NETTUNENSE INCOPLONNAMENTE TRA PAVONA E FRATTOCCHIE NELLE DUE DIREZIONI
SULL’A1 FIRENZE ROMA,PRESTARE ATTENZIONE PRESENZA DI PERSONALE SU STRADA PER LAVORI A CURA DI AUTOSTRADE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANO ROMANO IN DIREZIONE DI ROMA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, IL SERVIZIO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA TERMINA ALLE ORE 21
PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO METRO B/METRO C DI COLOSSEO.
SULLA LINEA C IL SERVIZIO NELLA TRATTA
SAN GIOVANNI-MALATESTA TERMINA ALLE ORE 21
SEMPRE PER I LAVORI
ATTIVE LINEE SOSTITUTIVE DI SUPERFICIE.
E RICORDIAMO CHE NELLE STAZIONI SULLE FERMATE E SUI MEZZI PUBBLICI SONO RAFFORZATI SISTEMI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO
CON MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA
OBBLIGO DI MASCHERINA DI PROTEZIONE SU TUTTI I MEZZI PUBBLICI
NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA
INFINE CHE PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID-19, VI INVITIAMO AD EVITARE OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ. QUALSIASI SPOSTAMENTO DEVE ESSERE GIUSTIFICATO CON APPOSITA AUTOCERTIFICAZIONE
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral