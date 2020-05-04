Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2020 ore 16:30

di - 04 Maggio 2020 - 16:30

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    VIABILITÀ DEL 4 MAGGIO 2020 ORE 16.20 VALERIA VERNINI
    BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    RALLENTAMENTI SU VIA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E VILLANOVA NELLE DUE DIREZIONI
    SITUAZIONE ANALOGA SU VIA SALARIA ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO IN DIREZIONE DI PASSO CORESE
    MENTRE SULLA FLAMINIA, CODE PER LAVORI FINO ALLE ORE 18 TRA IL RACCORDO E VIA DI DUE PONTI, LAVORI CHE PROSEGUIRANNO FINO AL 24 GIUGNO
    SPOSTIAMOCI SU VIA NETTUNENSE INCOPLONNAMENTE TRA PAVONA E FRATTOCCHIE NELLE DUE DIREZIONI
    SULL’A1 FIRENZE ROMA,PRESTARE ATTENZIONE PRESENZA DI PERSONALE SU STRADA PER LAVORI A CURA DI AUTOSTRADE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANO ROMANO IN DIREZIONE DI ROMA
    PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
    SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, IL SERVIZIO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA TERMINA ALLE ORE 21
    PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO METRO B/METRO C DI COLOSSEO.
    SULLA LINEA C IL SERVIZIO NELLA TRATTA
    SAN GIOVANNI-MALATESTA TERMINA ALLE ORE 21
    SEMPRE PER I LAVORI
    ATTIVE LINEE SOSTITUTIVE DI SUPERFICIE.
    E RICORDIAMO CHE NELLE STAZIONI SULLE FERMATE E SUI MEZZI PUBBLICI SONO RAFFORZATI SISTEMI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO
    CON MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA
    OBBLIGO DI MASCHERINA DI PROTEZIONE SU TUTTI I MEZZI PUBBLICI
    NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA
    INFINE CHE PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID-19, VI INVITIAMO AD EVITARE OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ. QUALSIASI SPOSTAMENTO DEVE ESSERE GIUSTIFICATO CON APPOSITA AUTOCERTIFICAZIONE
    DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
    Servizio fornito da Astral

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