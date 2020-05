Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2020 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 4 MAGGIO 2020 ORE 17.05 VALERIA VERNINI

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE ANCHE PER EFFETTO DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DALLA REGIONE

ECCETTO SU VIA CASILINA, INCOLONNAMENTI TRA TORRE GAIA E LAGHETTO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

PRESTARE ATTENZIONE SULL’A1 FIRENZE ROMA, PRESENZA DI PERSONALE SU STRADA PER LAVORI A CURA DI AUTOSTRADE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANO ROMANO IN DIREZIONE DI ROMA

TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA ORTE FIUMICINO IL TRAFFICO E’ ANCORA RALLENTATO PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALLA LINEA,MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA FINO A 15 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

ANCHE SULLA LINEA ROMA VELLETRI IL TRAFFICO E’ RALLENTATO PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA PAVONA E CECCHINA. MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA FINO A 50 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

TRASPORTO PUBBLICO:

E’ INIZIATA OGGI LA FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA CON VARIAZIONI AL TRASPORTO PUBBLICO

LE METROPOLITANE SARANNO ATTIVE DALLE ORE 5.30 ALLE ORE 23.30 TUTTI I GIORNI. ECCETTO SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, IL SERVIZIO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA TERMINA ALLE ORE 21 PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO METRO B/METRO C DI COLOSSEO.

ANCHE SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, IL SERVIZIO NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-MALATESTA TERMINA ALLE ORE 21 PER I LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA LINEA. ATTIVE, DALLE 21 A FINE SERVIZIO, NELLE TRATTE INTERROTTE LINEE BUS SOSTITUTIVE.

PER QUANTO RIGUARDA LA RETE BUS, RESTA SOSPESO IL SERVIZIO NOTTURNO

INFINE PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID-19, VI INVITIAMO AD EVITARE OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ. QUALSIASI SPOSTAMENTO DEVE ESSERE GIUSTIFICATO CON APPOSITA AUTOCERTIFICAZIONE UTILIZZANDO LE DOTAZIONI PERSONALI OBBLIGATORIE QUALI MASCHERINE E MANTENENDO LA DISTANZA DI SICUREZZA D1 METRO.

