Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2020 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 4 MAGGIO 2020 ORE 17.35 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE ANCHE PER EFFETTO DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO
ECCETTO SU VIA CASILINA, INCOLONNAMENTI TRA TORRE GAIA E LAGHETTO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
SITUAZIONE ANALOGA SU VIA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E VILLANOVA NELLE DUE DIREZIONI
PRESTARE ATTENZIONE SULL’A1 FIRENZE ROMA, PRESENZA DI PERSONALE SU STRADA PER LAVORI A CURA DI AUTOSTRADE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANO ROMANO IN DIREZIONE DI ROMA
TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA ORTE FIUMICINO IL TRAFFICO E’ ANCORA RALLENTATO PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALLA LINEA,MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA FINO A 15 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
ANCHE SULLA LINEA ROMA VELLETRI IL TRAFFICO E’ RALLENTATO PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA PAVONA E CECCHINA. MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA FINO A 50 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
RIMANIAMO SUL TRASPORTO FERROVIARIO,
DOVE DA OGGI SONO IN VIGORE DELLE VARIAZIONI IN QUANTO SIAMO ENTRATI NELA FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19
I TRENI SARANNO ATTIVI FINO ALLE ORE 23.30 NELL’INTERA RETE REGIONALE.
I TRENI ALTA VELOCITA’ E A LUNGA PERCORRENZA EFFETTUERANNO LA FERMATA NELLA SOLA STAZIONE DI ROMA TERMINI
STOP INVECE PER I TRENI NOTTURNI.
INFINE PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID-19, VI INVITIAMO AD EVITARE OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ. QUALSIASI SPOSTAMENTO DEVE ESSERE GIUSTIFICATO CON APPOSITA AUTOCERTIFICAZIONE UTILIZZANDO LE DOTAZIONI PERSONALI OBBLIGATORIE QUALI MASCHERINE E MANTENENDO LA DISTANZA DI SICUREZZA D1 METRO.
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral