Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2020 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 4 MAGGIO 2020 ORE 18.35 VALERIA VERNINI

BUONASERA E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE ANCHE PER EFFETTO DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO

SU VIA CASILINA, INCOLONNAMENTI TRA TORRE GAIA E LAGHETTO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

SULL’A1 ROMA NAPOLI PRESTARE ATTENZIONE ALLA PRESENZA DI PERSONALE SU STRADA PER LAVORI A CURA DI AUTOSTRADE TRA FERENTINO E ANAGNI IN DIREZIONE ROMA.

TRASPORTO PUBBLICO:

E’ INIZIATA OGGI LA FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA covid-19

LE METROPOLITANE SARANNO ATTIVE DALLE ORE 5.30 ALLE ORE 23.30 TUTTI I GIORNI. ECCETTO SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, IL SERVIZIO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA TERMINA ALLE ORE 21 PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO METRO B/METRO C DI COLOSSEO.

ANCHE SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, IL SERVIZIO NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-MALATESTA TERMINA ALLE ORE 21 PER I LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA LINEA. ATTIVE, DALLE 21 A FINE SERVIZIO, NELLE TRATTE INTERROTTE LINEE BUS SOSTITUTIVE.

PER QUANTO RIGUARDA LA RETE BUS, RESTA SOSPESO IL SERVIZIO NOTTURNO

INFINE PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID-19, VI INVITIAMO AD EVITARE OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ. QUALSIASI SPOSTAMENTO DEVE ESSERE GIUSTIFICATO CON APPOSITA AUTOCERTIFICAZIONE UTILIZZANDO LE DOTAZIONI PERSONALI OBBLIGATORIE QUALI MASCHERINE E MANTENENDO LA DISTANZA DI SICUREZZA D1 METRO.

A TAL PROPOSITO

A ROCCA DI PAPA,

CONTINUA AD ESSERE ZONA ROSSA LA STRUTTURA SANITARIA SAN RAFFAELE. PER LIMITARE L’ACCESSO ALL’AREA, CHIUSA AL TRAFFICO LA REGIONALE 218 DI ROCCA DI PAPA TRA LA ROTATORIA DI VIA DEI LAGHI E L’INTERSEZIONE CON VIA ROMA. SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO, DEVIAZIONI DI PERCORSO PER I BUS COTRAL. TUTTI I DETTAGLI SONO DISPONIBILI SUL NS SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’

Servizio fornito da Astral