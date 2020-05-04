Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 4 MAGGIO 2020 ORE 19.05 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE ANCHE PER EFFETTO DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO
ECCETTO SU VIA CASILINA, INCOLONNAMENTI TRA TORRE GAIA E LAGHETTO NELLE DUE DIREZIONI
TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA ORTE FIUMICINO IL TRAFFICO E’ ANCORA RALLENTATO PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALLA LINEA,MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO:
LAZIOMAR COMUNICA CHE SONO SOSPESE LE UNITÀ VELOCI DA E PER LE ISOLE PONTINE, GARANTITI SOLO I COLLEGAMENTI NAVE
INFINE PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID-19, VI INVITIAMO AD EVITARE OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ. QUALSIASI SPOSTAMENTO DEVE ESSERE GIUSTIFICATO CON APPOSITA AUTOCERTIFICAZIONE UTILIZZANDO LE DOTAZIONI PERSONALI OBBLIGATORIE QUALI MASCHERINE E MANTENENDO LA DISTANZA DI SICUREZZA D1 METRO.
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral