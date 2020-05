Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2020 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 4 MAGGIO 2020 ORE 19.35 VALERIA VERNINI

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE ANCHE PER EFFETTO DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO

TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA ORTE FIUMICINO IL TRAFFICO E’ ANCORA RALLENTATO PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALLA LINEA,MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

RIMANIAMO SUL TRASPORTO FERROVIARIO,

DOVE DA OGGI SONO IN VIGORE DELLE VARIAZIONI IN QUANTO SIAMO ENTRATI NELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19

I TRENI SARANNO ATTIVI FINO ALLE ORE 23.30 NELL’INTERA RETE REGIONALE.

I TRENI ALTA VELOCITA’ E A LUNGA PERCORRENZA EFFETTUERANNO LA FERMATA NELLA SOLA STAZIONE DI ROMA TERMINI

STOP INVECE PER I TRENI NOTTURNI.

PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI,

DA QUESTA SERA E FINO AL 6 MAGGIO IN FASCIA 21-5,CHIUSA LA RAMPA DI SVINCOLO CHE DALLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA IMMETTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI PROSEGUIRE SU CARREGGIATA INTERNA DEL GRA FINOO ALL’USCITA ANAGNINA TUSCOLANA RIENTRANO PPOI SUL GRA IN CARREGGIATTA ESTERNA AFFINCHE’ SI POSSA RIPRENDERE LO SVINCOLO PER A1

INFINE PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID-19, VI INVITIAMO AD EVITARE OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ. QUALSIASI SPOSTAMENTO DEVE ESSERE GIUSTIFICATO CON APPOSITA AUTOCERTIFICAZIONE UTILIZZANDO LE DOTAZIONI PERSONALI OBBLIGATORIE QUALI MASCHERINE E MANTENENDO LA DISTANZA DI SICUREZZA DI 1 METRO.

