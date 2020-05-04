Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 4 MAGGIO 2020 ORE 20.20 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE PER EFFETTO DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO
TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA ORTE FIUMICINO AEROPORTO LA CIRCOLAZIONE E’ ANCORA RALLENTATA PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALLA LINEA, RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
TRASPORTO PUBBLICO:
E’ INIZIATA OGGI LA FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA covid-19
LE METROPOLITANE SARANNO ATTIVE DALLE ORE 5.30 ALLE ORE 23.30 TUTTI I GIORNI. ECCETTO SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, IL SERVIZIO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA TERMINA ALLE ORE 21 PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO METRO B/METRO C DI COLOSSEO.
ANCHE SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, IL SERVIZIO NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-MALATESTA TERMINA ALLE ORE 21 PER I LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA LINEA. ATTIVE, DALLE 21 A FINE SERVIZIO, NELLE TRATTE INTERROTTE LINEE BUS SOSTITUTIVE.
PER QUANTO RIGUARDA LA RETE BUS, RESTA SOSPESO IL SERVIZIO NOTTURNO
PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI,
DA QUESTA SERA E FINO AL 6 MAGGIO IN FASCIA 21-5,CHIUSA LA RAMPA DI SVINCOLO CHE DALLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA IMMETTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI PROSEGUIRE SU CARREGGIATA INTERNA DEL GRA FINO ALL’USCITA ANAGNINA TUSCOLANA RIENTRANO POI SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA AFFINCHE’ SI POSSA RIPRENDERE LO SVINCOLO PER A1
SEMPRE IN TEMA DI LAVORI, DA DOMANI 5 MAGGIO E FINO AL 19 GIUGNO, SULLA SR 207 NETTUNENSE PER LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA DAL KM 27+300 AL KM 28+300 SARA’ ISTITUITO SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO CON RIDUZIONE DI VELOCITA’ PARI A 30KM7H
INFINE PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID-19, VI INVITIAMO AD EVITARE OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ. QUALSIASI SPOSTAMENTO DEVE ESSERE GIUSTIFICATO CON APPOSITA AUTOCERTIFICAZIONE UTILIZZANDO LE DOTAZIONI PERSONALI OBBLIGATORIE QUALI MASCHERINE E MANTENENDO LA DISTANZA DI SICUREZZA DI 1 METRO.
ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA VALERIA VERNINI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA.
Servizio fornito da Astral